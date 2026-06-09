暑くて寝苦しい日が多くなってきた今こそ見直したい「枕」。“包まれるようなフィット感”や“呼吸がしやすい”ものなど様々登場しています。 【写真を見る】“ぷるんぷるん”や“ひんやり”でぐっすり…寝苦しい夜を救う「最新まくら」【THE TIME,】 ぷるんぷるんで「包まれるようなフィット感」60種類以上の枕がズラリと並ぶ『ビックカメラ新宿西口店』（東京・新宿区）。中でも一番売れているのが、4月に発売された「