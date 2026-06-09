俳優の岡田准一が9日、都内で行われたマクドナルドの日本オリジナル商品『VIVA！ワールドマック』新商品発表イベントに登壇。影山優佳の圧倒的なサッカーの知識量に圧倒された。【写真】かわいすぎ！“ハンバーガーハート”のポーズを決める影山優佳岡田は、16日から放映される新テレビCM「ワールドカップ『代表発表』」篇で“岡田監督”に就任。岡田は「日本も岡田監督が野球、サッカーといらっしゃいますけど、世界中の監督