フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月9日、自身のインスタグラムを更新。私服コーデを披露しました。 【写真を見る】【 中川安奈 】私服コーデ披露にファン反響「とても清楚」「めっちゃ似合ってる私服」中川さんは黒のトップスに、黒のロングスカートを着用したシンプルなコーディネートです。 「六本木でのお仕事前」と綴り、リラックスした表情を見せています。 白地にネイビーの足跡のイラストが入った