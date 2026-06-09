自民党はきょう、日本の国旗を傷つける行為を処罰する国旗損壊罪の制定に向けた法案を総務会で了承しました。いまの国会での成立をめざす方針です。自民党の総務会が了承した国旗損壊罪の制定に関する法案では、人に著しく不快感や嫌悪感を抱かせるような方法で、公然と国旗を傷つけることなどが処罰の対象になります。2年以下の拘禁刑、または20万円以下の罰金とする罰則を設け、犯罪行為にあてはまるかの判断は「周囲の状況など