鹿児島市にある桜島が7日午前7時半頃、噴火した。今回の噴火では火山灰が市街地の広い範囲に降り注ぎ、道路や路面電車、車両を覆った。ガソリンスタンドには洗車のために長い列ができ、周辺に大きな影響を与えている。黒い灰が街を襲う鹿児島市で7日に撮影された映像。画面を黒い灰が覆い、カメラにも火山灰がこびりついているのがわかる。桜島の噴火は約1時間にわたって続き、噴煙は火口から1300mの高さまで上がった。影響は、鹿