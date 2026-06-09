18歳未満の少女2人に対する児童買春の疑いで茨城・城里町の僧侶（40）が逮捕された。男は容疑を認めているという。隣接する水戸市のホテルで児童買春か金銭を渡す約束をして、少女2人に性的な行為をした疑いで僧侶の男が逮捕された。児童買春の疑いで逮捕されたのは茨城・城里町の僧侶・磯野善昌容疑者（40）。2025年9月、水戸市のホテルで18歳未満の少女2人に金銭を渡す約束をした上で、性的な行為をした疑いがもたれている。少女