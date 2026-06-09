占い師の細木数子氏の娘の細木かおり氏が８日、日本テレビ系「しゃべくり００７」で、細木数子氏を演じた戸田恵梨香から言われた、震え上がったひと言を紹介した。かおり氏は、Ｎｅｔｆｌｉｘドラマ「地獄に堕ちるわよ」で数子氏を演じた戸田と、撮影終了直後に偶然、レストランで隣同士の席になったといい「すごい縁を感じた」と感激。戸田も「かおりさんが声をかけてくださった」と振り返り、かおり氏は「全然告知も出され