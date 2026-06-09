政府は、高市総理が今月13日からG7サミットなどに出席するため、ヨーロッパを訪問すると国会に伝えました。きょう（9日）開かれた衆議院・議院運営委員会の理事会に出席した尾崎官房副長官は、高市総理が今月13日から18日まで、フランスで開かれるG7サミットなどに出席するため、ヨーロッパを訪問すると伝えました。高市総理は、フランスのほかイギリスとイタリアも訪問し、各国首脳との会談に臨むということです。高市総理がヨー