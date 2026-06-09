インフルエンサーなどを活用して宣伝を行い、規模の拡大を目指していたmoomoo証券が、行政処分を受ける見通しとなった。不適切な商品販売や説明などがあったとし、証券取引等監視委員会が金融庁に対して勧告を出している。 証取委が公開した資料には、NISA口座を使って投資できない銘柄に対し、NISAで投資できる銘柄として説明を行っていたという。また、他社に株券を移す「出庫」ができない、経営陣のコンプライアンス意