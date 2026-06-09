18歳の娘に暴行を加えた疑いで、プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督が書類送検された。書類送検された読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督は5月25日、東京・渋谷区の自宅で、同居する18歳の娘の胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えた疑いが持たれている。阿部前監督は現行犯逮捕され、翌日未明に釈放された後、任意での捜査が続いていた。阿部前監督は事実関係を認め、「姉妹が喧嘩していて『静かにしろ』とやめ