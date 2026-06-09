スーパーマン／クラーク・ケントのいとこ、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルが愛犬クリプトを救うために宇宙をまたにかけた壮大な冒険へと乗り出していく、この夏大注目の映画『スーパーガール』が、6月26日（金）に日米公開。これを記念し、SHIBUYA TSUTAYA 1Fにて「SUPERGIRL POP-UP STORE」を開催することが決定した。POP-UP STOREのキービジュアルでは開催地・TOKYO SHIBUYAを映画『スーパーガール』に登場するオリジナルの