シャオミ・ジャパンは9日、モバイルバッテリー「Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000」のほか、ACアダプター2製品を発売した。Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000の価格は4580円で、22日までは早割価格の3780円となる。公式サイトのほか、Amazon.co.jpや楽天市場などで購入できる。 Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000（WPB0507S）