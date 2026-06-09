石川県加賀市の歯科医院で、女性患者の体を触ったなどとして、58歳の院長の男が不同意わいせつの疑いで逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、加賀市内の歯科医院の院長で、金沢市内に住む58歳の男です。警察によりますと、男は6月5日、歯科医院内で県内に住む30代女性患者の体を触るなどした疑いが持たれています。男は診察中にわいせつな行為をしたとみられていて、6月6日に女性が警察に被害を届け出たというこ