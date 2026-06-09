9日、大麦の産地・石川県能美市では今年収穫された大麦の初検査が行われました。コメ栽培への切り替えで作付面積が減少し、出荷量は2025年の半分ほどとなる見込みです。石川県能美市では、粒の白さが特徴の「ファイバースノウ」という品種を栽培していて、麦ごはんや麦茶などに使用されています。JA能美で行われた初検査には、5月27日から6月6日までに、能美市内で収穫された大麦およそ8トンが運び込まれました。検査員が粒ぞろい