岡本は再三、守備の好プレーが話題を呼んでいる(C)Getty Imagesブルージェイズの岡本和真は現地6月8日に行われたフィリーズ戦に「4番・三塁」で先発出場。3回一死満塁のピンチ。5点をリードされたこの場面で打席に入ったのは2回にホームランも放っていたアドリス・ガルシア。【動画】またも魅せた！岡本、守備のビッグプレーシーン巨人にも一時在籍した右の大砲が放った三塁線への強烈な当たりを岡本は横っ跳びで好捕、素早