オランダ・サッカー協会は８日、Ｊ・ティンバー（アーセナル）がそけい部のけがのため、北中米Ｗ杯のメンバーから外れると発表した。センターバックや右サイドバックで高い守備力を誇り、所属クラブや代表での主力選手の一人だった。代わって、ヘールトライダ（サンダーランド）を招集した。オランダは、８日にウズベキスタンとのＷ杯前最後の国際親善試合を行い、２―１で勝利していた。９日にベースキャンプ地のミズーリ州