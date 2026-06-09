とんねるずの木梨憲武が、6日にABEMAで配信された冠番組『木梨レコード』に出演。Full Of Harmonyとともにとんねるずの“名曲”を熱唱した。【動画】次はタカさんも交えて…木梨憲武×Full Of Harmonyが披露した「一番偉い人へ」同番組は「木梨が番組内でレコード店をオープンし、ゲストを迎え、生バンドセッションを行い、世界にたった1枚だけのレコードを作る」というもの。6日に放送された＃33ではFull Of Harmonyをゲスト