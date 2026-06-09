４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが８日放送の同局系「世界まる見え！挑戦ＳＰ」（月曜・後８時）で受難に遭った。岩田アナは日テレ局アナ時代から同番組の司会を担当。番組では毎回、ＭＣのビートたけしがゲスト出演者に水をかけたり、粉を噴射したりといういたずらが恒例となっている。この日はまずお笑いコンビ「アンタッチャブル」の柴田英嗣、「ロッチ」中岡創一が白い煙を噴射された。続い