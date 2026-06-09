◆ファーム・リーグ巨人―西武（９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は９日、ファームリーグ・西武戦のスタメンを発表した。先発は４勝、防御率１・２０の又木鉄平投手。前回登板となった２日のハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）では６回１失点で勝利投手となった。山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。打線は１、２番に小浜佑斗内野手、皆川岳飛外野手のルーキーコンビが入った。スタメンは以下の通り。【巨人】