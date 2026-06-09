【ロンドン＝市川大輔】フランスの消費者保護当局は８日、任天堂が家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ」の不具合に適切に対応しなかったとして、制裁金３５００万ユーロ（約６５億円）を科すと発表した。任天堂は支払いに合意した。発表によると、初代スイッチの一部のコントローラーでキャラクターが意図しない動きをしたり、応答しなかったりする不具合が発生。任天堂は２０１８年に不具合を認識したが、情報を発信し始め