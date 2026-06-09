日本で“ヨン様”として親しまれた俳優のペ・ヨンジュンと元アイドルで女優のパク・スジン夫妻と、パク・シネ、チェ・テジュン夫妻がシンガポールで目撃されたと９日、韓国経済が報じた。記事によると現地時間の７日、２組の夫妻は子どもを伴い一緒に入国し、現地ガイドの案内を受けながら入国審査場を出たことが確認されたという。パク・シネとパク・スジンはドラマ「となりの美男＜イケメン＞」で共演して以来、親交を深めて