◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦周南公立大１１ｘ―１奈良学園大＝５回コールド＝（９日・神宮）奈良学園大（近畿学生）は周南公立大（中国地区大学）にコールド負けし、初戦で姿を消した。先発の矢川幸司郎（４年＝日本航空石川）が初回に３安打、３四球で３失点でＫＯ。その後も失点を重ねて大敗した。酒井真二監督（４９）は「完敗です。初回はもっと早い段階で代えても良かったけれど