音楽チーム「Arte Refact」は9日「この度、Arte Refactに所属するクリエイター全員が、2026年6月30日をもって退所することとなりました」と全クリエーターが6月末で退所すると発表した。同社を巡っては、代表取締役の桑原聖氏（41）が「この度は私の倫理観を欠いた行動により、皆さまに大変不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません」と謝罪。SNS上で複数の不倫、社内での性行為を行っているなどと投稿されていたが「現在