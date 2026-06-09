「母が自宅で保管していた現金200万円を預かることになったけれど、贈与税はかかるのだろうか」と不安になる方もいるかもしれません。家族間のお金のやり取りは口約束で済ませてしまうことも多く、後から税務上の問題が発生するケースもあります。 実際には、単に預かっただけなのか、それとも財産をもらったのかによって扱いが大きく異なります。この記事では、母親から現金を預かった場合の贈与税の考え方や、贈与