歌手のキム・ユンソルさんがこの世を去った。享年27歳。【画像】整形失敗で“うつ病”に…急逝した韓国女優6月9日、韓国メディア『スポーツ京郷』は、キム・ユンソルさんが7日に亡くなったと報じた。キム・ユンソルさんの訃報は、知人のSNSを通じて明らかになったという。「ユンソルが天国へと旅立ちました。携帯電話などがすべてロックされており、直接（皆様に）お知らせすることができませんでした。彼女の旅路が寂しいものにな