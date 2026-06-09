【モデルプレス＝2026/06/09】俳優の杉浦太陽が6月8日、自身のInstagramを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの10ヶ月の姿を披露し、話題となっている。【写真】辻ちゃん夫「お姉ちゃんに似てる」10ヶ月次女・三男・妻との自宅ショット◆杉浦太陽、10ヶ月の夢空ちゃんの姿を公開杉浦は「夢空10ヶ月」「つかまり立ちや、ハイハイで目が離せない、甘えガールになってきたよ」と記し、写真を投稿。杉浦と夢空ちゃん、妻でタレントの辻