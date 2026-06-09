【モデルプレス＝2026/06/09】タレントの手島優が6月8日、自身のInstagramを更新。余った食材を使った子どもへの手作りおやつを披露し反響を呼んでいる。【写真】43歳元グラドル「アイデアが凄い」余ったパンの耳で揚げパン風おやつ◆手島優、余ったパンの耳で揚げパン風おやつ手島は「ホットサンド作った時の余ったパンの耳で揚げパン風おやつ。家族みんなで美味しくいただきました」とつづり、自宅での写真を投稿。余ったパンの