紀ノ国屋は、初夏におすすめの「和涼味(わりょうみ)スイーツ」各種を発売している。今年は新作として「わらび餅」「黒糖わらび餅」「豆かんてん」の3品をラインアップし、素材本来の香り･食感･余韻を丁寧に引き出した和スイーツを揃えた。【紀ノ国屋の「和涼味(わりょうみ)スイーツ 画像はこちら】◆紀ノ国屋 わらび餅 税込646円本わらび粉を使用し、もっちりとした弾力と、とろけるようなくちどけに仕上げた。じっくり練り上げ、