【モデルプレス＝2026/06/09】セブン-イレブンでは、フルーツ×ティー×ミルクを組み合わせた新シリーズ「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI」より、ストロベリーベリーベルガモットおよびマンゴーパッションフルーツの2種類のフレーバーを、6月16日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。【写真】セブン限定スタバ新作は“フルーツ×ティー×ミルク”の2種◆“フルーツ×ティー×ミルク”の新感覚な2種類同シリ