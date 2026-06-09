俳優の河内大和（47）が8日放送のTBSの特別番組「幹事Xと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？〜」（月曜後10・00）に出演。交友関係を明かした。俳優の本木雅弘が飲み会の幹事として自身で参加メンバーを集める番組企画で飲み会に参加した河内。交友関係について聞かれると、「唯一プライベートで行くのは志尊淳くんですね」と明かした。「10年近く前に舞台で一緒で、彼くらいです。年下で僕のこと“大和、大和”って呼んでく