日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は9日、工藤遥加（33＝加賀電子）からトーナメント特別保障制度の申請があり、トーナメント特別保障制度専門委員会で審議した結果、同制度の適用が承認されたと発表した。同制度は負傷や病気などで長期の欠場を余儀なくされた場合に復帰後の出場権を保障する制度。適用は5月下旬のリゾートトラスト・レディースからで、理由はプライバシー保護の観点から公表されない。工藤は5月28日にインス