「カーリング・日本選手権、フォルティウス５−１５北海道銀行」（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）１次リーグが行われた。２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスは北海道銀行と対戦したが５−１５で敗れた。第８エンドに一挙７失点を喫し、コンシードを選択。スキップの吉村紗也香は「今の試合は終始、相手のペースだった」と反省を口にした。０−１の第３エンドに３失点。第４エンドで吉村のショットが決まり３点を取