サッカー元日本代表DFで解説者の中澤佑二氏（48）が9日、都内で、マクドナルド「VIVA！ワールドマック」新商品発表会にゲスト登壇した。今月16日から放映される新TVCM「代表発表」編で、「VIVA！ワールドマック」の監督役を演じた俳優岡田准一（45）に中澤氏は「岡田という名前にちょっと抵抗がある」と苦笑いしながら登場。マクドナルドの思い出を聞かれると「中学校の時、南越谷のマクドナルドが当時の彼女との待ち合わせ場所で