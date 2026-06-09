占い師細木数子さんの娘で後継者の細木かおりさんが、8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」に言及した。この日は同作に主演した女優の戸田恵梨香がゲスト出演。細木数子さんの波乱に満ちた生涯を描くドラマで、進行役のくりぃむしちゅー上田晋也が「今回かおりさんも監修的な立場でおやりになったんですか？」と質問すると、かおりさんは「全く。関与させてくれない