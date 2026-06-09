俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは6月8日、自身のInstagramを更新。ピラティスをする姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真＆動画】ピラティスをする本田望結「引き締まって最高の仕上がり」本田さんは「生活に欠かせないピラティス！」とつづり、3枚の写真と1本の動画を投稿。Tシャツとレギンスを着用し、ピラティスをする様子を撮影しています。3枚目ではTシャツを脱ぎ、アンダーウエアになった姿も。肌見せが美し