2026年4月、演劇界で活躍した人を表彰する「第51回菊田一夫演劇賞」を受賞した佐藤隆紀さん。「これで賞を取れなかったら、もう自分は一生取れないかもしれない」と話すほど、受賞作の『ジキル＆ハイド』や『エリザベート』に手応えを感じていたと言います。2月に40歳の節目を迎え、7月にはソロコンサートも控える佐藤さんに、デビューからの歩みや歌との向き合い方、休日の息抜きについて聞きました（取材・文：婦人公論.jp編集部