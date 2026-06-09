All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年4月22日に回答があった、福岡県在住61歳女性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：ピカリン年齢・性別：61歳・女性居住地：福岡県家族構成：本人、夫（65歳）住居形態：賃貸リタイア前の雇用形態：派遣・契約社員リタイア前の世帯年収：400万円現預金：120万円リスク資産：なし「過去に滞納した固定資産税の支払いが今も続いている」年