タレントの中川翔子さんは6月8日、自身のInstagramを更新。おんぶひもを着けたリアルな育児ショットを公開しました。【写真】中川翔子のおんぶ姿「ママの顔ですよね」中川さんは「弟くんの後追い凄い！ちょっとでもママが離れるとぎゃー！ と呼ぶのかわいすぎる 離乳食つくりにキッチンすら行けずおんぶするしかない！ かわいいよ 2人ともべったりママ抱っこで登ってくるよ」とつづり、19枚の写真と1枚の画像を公開。おんぶひもで