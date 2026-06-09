2026年6月8日、シンガポールメディア・聯合早報は、物価高騰への不満から、高市早苗首相の支持率が政権発足以来の最低記録を更新し、自民党内でも政権運営の先行きを不安視する声が広がっていると報じた。記事は、高市首相が今年2月の衆議院選挙勝利後の外交成果により、一時は支持率が70％の高い水準で維持していたとした上で、日本の主要メディアによる最新の世論調査で、高市首相の支持率が下落を続け、政権発足以来の最低を更