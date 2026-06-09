親しい仲でも絶対ダメ！「5つの危険すぎる行為」家族旅行や友人とのドライブなど、ドライバーに運転を任せて助手席でくつろぐ機会は少なくありません。しかし、親しい間柄であっても車内での振る舞いには「守るべきマナー」が存在します。【画像】「ええぇぇ…！？」他にもある！ これが「マナー違反」運転です！（6枚）単なる行儀の悪さにとどまらず、命に関わる危険を伴い、場合によっては交通違反として取り締まりの対