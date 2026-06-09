高利便性モデルトヨタは2026年5月12日、「JPN TAXI（ジャパンタクシー）」の一部改良を発表しました。安全性や日常の使い勝手を見直した今回の変更は、販売店でどのように受け止められているのでしょうか。ジャパンタクシーは、トヨタが販売するタクシー専用モデルで、ユニバーサルデザインを取り入れた専用設計の車両です。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「５人乗り“スライドドア”ワゴン」です！ 画像を見る！（4