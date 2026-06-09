北中米ワールドカップ開幕が迫り、各国では出場チームの分析が続いている。森保一監督率いる日本代表は、かつてない評価で大会に臨むところだ。自国代表が３大会連続でW杯出場を逃したイタリアのメディア『TUTTOmercatoWEB』は、サムライブルーが「ほぼ完璧な予選」で本大会への切符を手に入れたと報道。日本サッカーの進化を伝えている。同メディアは「近年の日本サッカーの成長ぶりは、2010年と2026年の招集メンバーを比較