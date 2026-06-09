音楽制作レーベルArte Refactの公式サイトが9日に更新され、30日をもって所属クリエイターが一斉退所することを発表した。代表を務める音楽プロデューサーの桑原聖に関する不適切な行動から起きたもので、これにネット上では驚きの声が出ている。【写真】問題を起こした代表の桑原聖この騒動は先日、一部SNSにて代表を務める音楽プロデューサーの桑原聖のプライベートに関する写真などが投稿されたもので、不適切な行動が指摘