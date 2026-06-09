自民党総務会に臨む有村総務会長（左から3人目）ら。国家安全保障戦略など安保関連3文書の改定に向けた政府への提言案を了承した＝9日午前、東京・永田町の党本部自民党は9日、党本部で総務会を開き、国家安全保障戦略など安保関連3文書の改定に向けた政府への提言案を了承した。提言は「5年以内の防衛力の変革」に向けた予算の確保を求めた。具体的な防衛費の増額目標は示さず、国内総生産（GDP）比3〜3.5％を掲げる各国の動き