栃木・宇都宮市の小学校や大学などでクマの目撃情報が相次ぎ、市内では小中学校に加え、大学も休校や休講となっている。宇都宮市では6日から少なくとも18件以上のクマの目撃情報があり、9日も未明から朝にかけて、市内の小中学校付近で目撃情報が相次いでいる。午前6時ごろには宇都宮大学付近で目撃情報があり、消防などが捜索を行った。宇佐美輝記者：宇都宮大学の敷地内です。消防がドローンを使ってクマを捜索しています。今ド