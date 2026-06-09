ウニの養殖施設として活用される旧二宮町民温水プール＝同町中里施設の老朽化に伴い２０２４年３月末で廃止となった二宮町民温水プール（同町中里）が、ウニの養殖施設として活用されることが決まった。スタートアップ企業「ＴＥＲＲＩＡ」（同）が指定管理者となり、相模湾で磯焼けの原因として駆除されたウニを食用に養殖する。同社は「二宮町産のウニ」を地元に人を呼び込む資源にしようと意気込んでいる。計画では、プール