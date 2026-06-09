元ＴＢＳでフリーの山本里菜アナウンサーの衣装ショットに、ファンは目を奪われている。山本アナは９日までに自身のインスタグラムを更新。ノースリーブを用いたホワイトコーディネートや、フリルブラウスにブラウンのパンツをあわせたコーデ、ブルーのワンピース姿など夏らしいコーデショットを複数枚を公開した。この投稿にファンからは「癒されます」「雰囲気が変わる」「おしゃれで美しい」「スタイルが良くてめちゃくち