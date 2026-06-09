2026年6月3日に発売された『将棋世界2026年7月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）は、特集「百番指し――紡がれた100の物語」や、小窪碧四段インタビュー「棋風はカメレオン型 振り飛車の可能性を広げたい」など、読み応えのある記事を掲載しています。○特集百番指し――紡がれた100の物語同じ対局者が100局もの公式戦を戦う。いくら棋戦の数が増えたと言っても、これは誰にでもできることではない。競り合う強者