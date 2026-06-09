相続対策というと、「節税テクニック」をイメージする人も多いかもしれません。しかし実際には、相続で最も大きな損失を生むのは、“制度”ではなく、“家族の話し合い不足”だといいます。「親のお金の話をするのは気まずい」「相続の話は縁起が悪い」そんな空気が、一族の資産を静かに減らしていくこともあります。では、二次相続の負担を避けるために、家族は何を話し合い、どう資産を分けるべきなのでしょうか。○相続を「家族