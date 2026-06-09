◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦東海大九州３―２中京大（９日・東京ドーム）３年連続１４度目の出場の東海大九州（南部九州大学）が中京大（愛知大学）に競り勝ち、２００６年以来（当時は九州東海大）の初戦突破を果たした。就任３年目で２０年ぶりの２回戦進出を果たした林田倫彦監督（３９）は「４年生が中心となって、自立した、自走するチームを作ってくれた。成長してくれているなと